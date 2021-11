Cosa ci aspetta oggi, 22 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Non siete ancora convinti della strada da prendere. Non correte troppo o rischiate di farre errori facilmente evitabili...

Toro: Via libera all’amore: entrerà nella vostra vita come un fulmine a ciel sereno. Le vostre convinzioni saranno stravolte.

Gemelli: Vi sentite attratti da qualcuno che non pensavate potesse piacervi e ora siete confusi. Presto avrete le risposte che cercate!

Cancro: Sarà una giornata piena di dubbi che nessuno sarà in grado di dissipare per voi. Non vi piace l’incertezza ma dovete sopportare...

Leone: Spesso agite senza riflettere, oggi accadrà in diverse occasioni. Cercate di essere meno impulsivi in futuro!

Vergine: La vostra grande sincerità potrebbe mettervi nei guai. Ricordate che a volte lasciare del mistero può aiutare.

Bilancia: Vi siete assunti fin troppe responsabilità ultimamente, non vi pare? Se un errore non è colpa vostra non dovete sacrificarvi!

Scorpione: State cercando di non farvi notare troppo in ufficio. Stare al centro dell’attenzione vi stressa e non vi fa stare tranquilli.

Sagittario: La famiglia per voi è sempre al primo posto ma in questo periodo un po’ di più. State vicini a che ha bisogno del vostro affetto.

Capricorno: State pensando in grande e non accennate a ridimensionare i vostri sogni. Fate bene, la fortuna è dalla vostra parte!

Acquario: Siete circondati da persone che riescono a valorizzare il vostro carattere. Per voi la chimica è fondamentale.

Pesci: In ambito lavorativo cercate un grosso cambiamento: non siate impazienti, le cose migliori richiedono tempo.

© Riproduzione riservata