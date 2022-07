Cosa ci aspetta oggi, 22 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: I piani per questa giornata potrebbero essere stravolti da un imprevisto, oppure da una vostra mancanza: attenzione.

Toro: Cercate di analizzare i sentimenti altrui, prima che questi cambino completamente atteggiamento verso voi.

Gemelli: Dedicate un po’ di attenzione in più a quello che avviene intorno a voi, specialmente in famiglia. Novità in arrivo?

Cancro: Anche se la giornata dovesse prendere piega inaspettata, voi affrontatela con il vostro sorriso migliore.

Leone: Cercate di essere sempre centrati sui vostri obiettivi sul piano professionale. È il momento di cogliere i frutti del vostro lavoro.

Vergine: In questa giornata, potrete sperimentare la vostra abilità nel creare situazioni intriganti con il partner.

Bilancia: Anche voi siete passibili di errore, anche quando siete più convinti che tutto stia andando come previsto.

Scorpione: Non fossilizzatevi e cercate di cambiare le cose in famiglia, per quanto vi sia possibile. Potete fare molto.

Sagittario: Il senso delle vostre azioni sarà compreso da chi vi vuole veramente bene. Non abbiate paura di chiedere supporto.

Capricorno: Certi treni vanno presi prima che ripartano: una regola che vale anche nelle relazioni sentimentali.

Acquario: Se vi ritrovate a pensare a lungo su una scelta di lavoro, forse è perché non siete veramente convinti. Parlatene con gli amici.

Pesci: La perseveranza è una dote che non vi è mai mancata. Ora più che mai ne avrete bisogno per i vostri progetti.

