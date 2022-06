Cosa ci aspetta oggi, 22 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Se negli ultimi giorni avete aperto il vostro cuore a qualcuno, ciò che vivrete adesso sarà ancora più bello.

Toro – Sfregatevi pure le mani: stabilirete ottimi contatti e realizzerete buoni guadagni! Vita di coppia molto felice e vivacizzata.

Gemelli – Oltre all’umore meno brillante del solito, dovete fare luce su una questione familiare che si complica di ora in ora.

Cancro – Oggi siete baciati dalla fortuna. Contate pure sulla miglior riuscita possibile per la vostra attività professionale.

Leone – Potrete toccare il cielo con un dito se avete una relazione affettiva stabile e felice. Saranno giorni veramente felici per voi.

Vergine – Vi sentite quasi costretti a partecipare a cene e ad eventi di cui fareste volentieri a meno. Si può dire “no” ogni tanto.

Bilancia – Le buone occasioni non vi mancheranno in questo giorno, specialmente per quanto riguarda la voce denaro e guadagni.

Scorpione – Nel lavoro dovrete solo allungare una mano per raccogliere ciò che desiderate. Gli sforzi di questi mesi danno frutto.

Sagittario – Le vostre quotazioni sono decisamente in rialzo: improvvisamente tutti si renderanno conto del vostro valore.

Capricorno – Potrete raggiungere ottimi risultati. L’importante è essere concreti nel lavoro e non rimandare ciò che si può chiudere.

Acquario – Dovete fare i conti con il vostro ambiente di lavoro o familiare: troppe cose vi pesano in questo momento!

Pesci – Questo mercoledì si profila denso di soddisfazioni su più fronti: ogni vostra aspettativa sarà gratificata.

