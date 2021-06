Cosa ci aspetta oggi, 22 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Ci sono cambiamenti in vista. Accogliete con ottimismo quello che vi aspetta, senza farvi bloccare dalla paura.

Toro: Non siete al top dal punto di vista fisico, ma avete voglia di mettervi alla prova. Attenti alle questioni economiche.

Gemelli: Giornata interessante per gli incontri. Mettete da parte la timidezza e preparatevi a fare qualcosa di importante.

Cancro: In amore è arrivato il momento di tirare le somme. Continuare ad attendere non giova nè a voi nè al vostro partner.

Leone: È giunto il momento di far valere le vostre opinioni. Affrettatevi a mettere a posto tutte le questioni di carattere materiale.

Vergine: È un momento fondamentale per le relazioni sentimentali. La fortuna è dalla vostra parte. Ci vuole coraggio.

Bilancia: State vivendo un buon periodo dal punto di vista della fortuna. Potete costruire molto, ma attenti a non strafare.

Scorpione: Parola d’ordine: relax. Dovete recuperare le energie spese nelle settimane passate. Dedicatevi a voi stessi.

Sagittario: Dovete riconquistare la libertà che vi è stata tolta. Non aspettatevi troppa riconoscenza in amore o sul posto di lavoro.

Capricorno: Sono in arrivo novità importanti in ambito lavorativo. Non abbiate paura di essere protagonisti.

Acquario: Avete la necessità di mettere in chiaro alcune questioni. Gestite con prudenza tutti i conti lasciati in sospeso.

Pesci: Cercate di non chiudervi troppo nel vostro mondo, affrontate le avversità chiedendo aiuto alle persone amate.

