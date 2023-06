Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono gli Astri!

Ariete: Avete l’impressione di aver trascurato un dettaglio importante sul lavoro, ma non riuscite a capire cosa...

Toro: Le vostre energie sono state prosciugate dai recenti impegni sul lavoro e non fate che sognare le ferie...

Gemelli: La forte passione che vi ha sempre mosso nella vostra attività sembra spegnersi. Come ritrovarla?

Cancro: Sentite che è giunto il momento di spiccare il volo e dimostrare al mondo chi siete veramente. Bene così!

Leone: Siete stufi di questa situazione di eterna attesa e siete pronti a far succedere le cose, se non arrivano da sé.

Vergine: Siete intrappolati in una situazione tossica, ma non riuscite a uscirne. Trovate il coraggio di uscirne...

Bilancia: La vostra lingua tagliente è stata causa di un litigio con il partner. Provate a dosare meglio le parole!

Scorpione: Sospettate un tradimento da una persona cara a voi vicino. Un consiglio: non affrontatela di petto...

Sagittario: Sentite che è arrivato il momento di un vero cambiamento nella vostra vita. Da che parte comincerete?

Capricorno: Come sempre avete dato il massimo sul lavoro ma non siete stati ricompensati. È ora di parlare chiaro!

Acquario: Ultimamente sul lavoro siete svogliati e niente sembra rasserenarvi. Che sia il momento di una vera svolta?

Pesci: Avete le energie necessarie per tuffarvi in un nuovo progetto entusiasmante. Via libera all’immaginazione!

© Riproduzione riservata