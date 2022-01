Cosa ci aspetta oggi, 21 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Ci sono mille motivi per arrendervi, uno per non farlo. Ed è questo, forse, a contare più di tutti. Tirate voi le somme...

Toro – Fin da piccoli avete imparato il senso dell’ironia. Nelle difficoltà vi ha sempre salvato. Oggi sarà d’aiuto a qualcun altro...

Gemelli – I pensieri negativi e le preoccupazioni vi stanno distruggendo. Bandite la vostra indecisione e vivete il dono che avete!

Cancro – La pigrizia vi impedisce di fare tante cose belle e di utilizzare bene il vostro tempo. Meno pensieri, più azioni!

Leone – Ritrovate il filo della storia e fate memoria di ciò che avete vissuto. Vi aiuterà a capire dove state andando, senza averne timore.

Vergine – Sospendete i giudizi, non vi aiutano certo a vivere con serenità le relazioni. Accogliete la diversità altrui, e vedrete!

Bilancia – L’amore porta alla luce le debolezze, ma per guarirle. È ora che accettiate di essere umani e imperfetti. Si è molto più belli così.

Scorpione – Le amicizie che avete costruito nel corso degli anni andranno diradandosi. Ma quelle importanti vi cambieranno la vita.

Sagittario – Dialogate. Non smettete mai di farlo. Si rinasce così, anche quando i sentimenti sembrano svaniti. Non arrendetevi.

Capricorno – Qualunque cosa sia successa non è la fine del mondo. Pensate che solo così le cose potevano risolversi veramente...

Acquario – Non siate troppo duri con voi stessi, avete trascorso una vita a essere bravi e ligi al dovere. È il momento di mollare la presa!

Pesci – Siete sempre in balia di quello che pensano gli altri. Fate un bell’atto di sano menefreghismo e vivete come volete.

