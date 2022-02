Cosa ci aspetta oggi, 21 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Coltivate l’ospitalità senza temere di dover osservare dei comportamenti specifici. Vi verrà naturale se saprete essere voi stessi.

Toro: La libertà non è un concetto astratto, esiste un posto del cuore in cui è piena e senza limiti. Si chiama amore. Trovatelo.

Gemelli: Occhio a tutto quello che vi toglie il sorriso. Vigilate sulla tristezza e trovate piccole strategie per risollevarvi!

Cancro: Una sera fermatevi a osservare il cielo. Vi accorgerete che non è poi così buio. Una luce c’è sempre, è la vita!

Leone: Non spaventatevi di come state empatizzando con le sofferenze altrui. La fragilità non è una brutta cosa e va condivisa.

Vergine: Vi fate troppi problemi a dire quello che pensate. Certo forse potreste rischiare di litigare, ma è meglio essere trasparenti.

Bilancia: Avete una paura folle di perdere la persona che amate. Ma l’amore non possiede, lasciate che si esprima liberamente.

Scorpione: Gli amici a cui tenete davvero non sono moltissimi. Coltivate al meglio queste amicizie, porteranno molti frutti nella vostra vita.

Sagittario: Vi siete accorti che l’anima gemella esiste davvero, forse dovete credere un po’ di più in questa cosa. Coraggio!

Capricorno: Il peso che state sostenendo non è indifferente, ma c’è qualcuno che lo condivide con voi. Non siete soli. Fateci caso.

Acquario: Provate a buttare lo sguardo un po’ oltre l’apparenza delle cose. Le persone agiscono in quel modo perché sono ferite.

Pesci: La timidezza che vi caratterizza e che per anni avete odiato è la chiave della vostra cura per le persone che vi sono attorno.

