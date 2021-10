Cosa ci aspetta oggi, 2 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Siate un po’ più aperti con le persone che amate di più: non c’è bisogno di indossare una maschera per proteggersi...

Toro – Forse dovrete posticipare la realizzazione di alcuni sogni nel cassetto ma questo non vuol dire che non si avvereranno mai!

Gemelli – Dimostrate appieno i vostri sentimenti alla persona che state frequentando o potreste pentirvene… Non abbiate paura.

Cancro – Anche le coppie più affiatate potrebbero aver bisogno di scontrarsi per arrivare a ritrovare quell’equilibrio perso da tempo.

Leone – La pazienza non è il vostro forte? Eppure dovrete averne in questi giorni, per sopportare alcune situazioni spiacevoli...

Vergine – Cercate un contatto profondo con le persone che avete vicino. Quando questo non è possibile, non forzate la situazione.

Bilancia – Perché non vi prendete il weekend per dedicarvi completamente a voi stessi? Avrete modo di rigenerarvi del tutto.

Scorpione – I single vogliono trovare qualcuno con cui condividere la quotidianità. Presto una persona speciale vi raggiungerà.

Sagittario – Vi sentite particolarmente indecisi e insicuri sul da farsi. Qual è la scelta giusta? Se non vi buttate, non lo saprete mai...

Capricorno – Visualizzate i vostri obiettivi e poi, con razionalità, cercate di capire quali azioni potreste mettere in atto per raggiungerli...

Acquario – Non starete guardando solo al vostro orticello senza pensare a chi vi sta intorno? Oggi mettetevi un po’ in discussione.

Pesci – Se notate qualcosa che non va, non tiratevi indietro! Prendete le distanze da ciò che ritenete moralmente irrispettoso.

