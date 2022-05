Come sarà la giornata di oggi? Ecco cosa dicono le Stelle.

Ariete: Se la relazione con il vostro partner non vi stimola più, forse è il caso di parlarne a quattr’occhi, prima di causare guai...

Toro: La determinazione nel realizzare tanti progetti non manca. Tenete duro e vedrete ben presto i primi ma importanti risultati.

Gemelli: Premete perché la coppia cresca, ma guardandovi dentro potreste scoprire di non desiderarlo più molto. Rifletteteci bene.

Cancro: Avete festeggiato eccessivamente ieri? Ora godetevi un po’ di riposo. Il corpo chiede tregua, cercate di concedergliela.

Leone: Fierezza e orgoglio possono diventare grossi ostacoli se non sarete in grado di tenere a bada i loro eccessi.

Vergine: Il partner dice che chiedete troppo: siete sicuri di non agire davvero in questo modo? Siate più onesti con voi stessi.

Bilancia: Volete realizzarvi professionalmente, e state combattendo per riuscirci. Cercate di non mollare proprio adesso.

Scorpione: Il sole risorge ogni giorno, non siate drammatici. Ciò che vi è accaduto ieri non condizionerà oggi: vi serve un po’ di positività.

Sagittario: Vi trovate davanti a un bivio: sarete in grado di scegliere? Se non lo farete voi, rischierà di decidere qualcun altro...

Capricorno: La testardaggine che vi contraddistingue vi porterà a puntare i piedi. Ricordate però che in amore vige l’ascolto.

Acquario: La stabilità sembra non fare per voi. Attenzione però, non prendete alcuni tratti del carattere come sempre immutabili.

Pesci: Finché cercherete le sicurezze fuori di voi resterete pervasi da dubbi. Trovate la forza di stare in piedi da soli.

