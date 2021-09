Cosa ci aspetta oggi, 19 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Cosa vi renderebbe davvero felici in questo momento? Provate a darvi una risposta e tutto sarà più chiaro...

Toro – Anche il dolore fa parte della vita, per superarlo al meglio il primo passo è accettarlo. Non pioverà ancora a lungo per voi.

Gemelli – Cercate di coltivare amicizie e rapporti dai quali sentite di poter trarre giovamento a livello spirituale...Provateci!

Cancro – A questo punto della vostra vita avete ben chiaro ciò che non volete essere. Ora basterà ribaltare il tutto in positivo...

Leone – Usate la vostra fervida immaginazione per scovare nuovi modi per uscire dalle situazioni sfavorevoli che si sono create.

Vergine – Pensate che qualcuno vi abbia mancato di rispetto? Non prendetela troppo sul personale, le sue parole non contano.

Bilancia – Trovate davvero volgare chi non dimostra un po’ di empatia verso gli altri. Voi non siete affatto così, dimostratelo!

Scorpione – Vi trovate fra l’incudine e il martello: pensate che qualsiasi scelta facciate il risultato sarà negativo ma non è così! Riflettete...

Sagittario – Alcune vecchie ferite tornano a tormentarvi ma oggi avete tutti gli strumenti necessari per curarle senza più soffrire.

Capricorno – Chi, come voi, ha una sensibilità così raffinata sente tutto in maniera profonda. Un dono raro che non tutti vantano...

Acquario – La gelosia è una cattiva consigliera per voi che ne siete accecati. Mettete sul piatto della bilancia le vostre emozioni.

Pesci – Ricordate: la monotonia può distruggere un rapporto. Date ascolto al partner che, da tempo, chiede più attenzioni.

