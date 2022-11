Cosa ci aspetta oggi, 19 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Giornata di riflessioni, ma non vi precludete una serata con gli amici per divertirvi. Staccare la spina fa bene!

Toro – Non fissatevi sulle vostre posizioni, siate aperti al confronto e vedrete che ne rimarrete piacevolmente sorpresi.

Gemelli – Avete voglia di attenzioni e di regali, vi sentite presi poco in considerazione. Fatelo presente a chi vi è vicino.

Cancro – Avete poca voglia di fare. Oggi vi andrebbe di cancellare tutti i programmi e restare a casa. Forse potete farlo.

Leone – Giornata all’insegna dell’amicizia, oggi verrete inondati da amore e serenità. Godetevi queste sensazioni!

Vergine – Siete molto propositivi e per questo motivo oggi porterete a termine diversi progetti che avevate lasciato in sospeso.

Bilancia – Tenete a freno il vostro orgoglio e non siate permalosi. A volte è meglio patteggiare per non rischiare liti inutili...

Scorpione – Avete le carte in regola per guadagnarvi l’ammirazione di tutti, è necessario che però vi impegniate più a fondo.

Sagittario – Il viaggio che avevate in programma da tempo vi ricaricherà dell’energia e della voglia di fare che ultimamente mancano.

Capricorno – La vostra storia d’amore procede tra alti e bassi e vi sentite demotivati ad andare avanti. Forse vi serve una pausa...

Acquario – State vivendo stati d’animo conflittuali e vi sentite persi e soli. Avete davvero bisogno di ritrovare la vostra strada.

Pesci – Le finanze vi danno qualche pensiero ma le cose stanno per cambiare. Abbiate fiducia nelle opportunità.

© Riproduzione riservata