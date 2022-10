Cosa ci aspetta oggi, 18 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: I colori autunnali sono il contesto perfetto per coltivare la creatività e riprendere in mano le vostre passioni.

Toro: Siete molto cambiati nell’approccio al lavoro, i capi se ne accorgono. Ma ciò che è importante ora è al sicuro.

Gemelli: Ricordate bene che la salita prima o poi finisce. Non mollate proprio ora che state facendo passi da gigante.

Cancro: Spesso, a causa del vostro carattere turbolento, non sapete contenervi. Allenatevi con un po’ di silenzio...

Leone: Darvi alla pittura potrebbe essere una buona idea per dare una pennellata ai pensieri più bui e cambiarne il colore.

Vergine: Avete tenuto dentro per troppo tempo le vostre emozioni e ora vi trovate a non saperle esprimere. Fate un tentativo!

Bilancia: Parola d’ordine da ora e in avanti: leggerezza. Avete passato una vita a farvi troppi problemi e compiacere gli altri.

Scorpione: Siete un po’ bloccati quanto a emotività, smettere di pensare così tanto forse potrebbe aiutarvi un pochino...

Sagittario: Il vostro umore non è dei migliori, ma oggi avrete l’occasione di sfogarvi con chi non avreste mai immaginato.

Capricorno: Non lasciate spazio alle ansie, altrimenti non avrete quello necessario per far sentire accolta la persona che amate.

Acquario: Affronterete bene questo momento: anche se qualcosa non andasse, rimanete ancorati a quelle parole di pace.

Pesci: Il problema principale di tutto ciò che sentite non funzionare sta nel fatto che non accogliete il vostro modo di essere.

