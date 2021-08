Cosa ci aspetta oggi, 17 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete: In voi c’è sempre stata tanta voglia di amare e di ricevere affetto. Pazientate: arriverà la persona giusta.

Toro: In quest’ultimo periodo vi sembra di non fare mai abbastanza… Tiratevi su di morale: i risultati arriveranno di sicuro!

Gemelli: È tempo di risolvere questioni che vi trascinate da troppo tempo. Solo così, con pragmatismo, potrete cavarvela...

Cancro: Progettate bene e non lasciate nulla al caso. Non dimenticate però di sfruttare la vostra grande immaginazione!

Leone: Vi fate sempre in quattro per tutti e siete molto premurosi. Per una volta, non potreste accettare l’aiuto offerto?

Vergine: Siete sotto pressione e stanchi per il lavoro… Le vacanze sono vicine, non arrendetevi perché l’estate sarà meravigliosa!

Bilancia: Splendete di luce propria e siete carichi di energie e buoni propositi. È il momento di realizzare tutti i vostri sogni!

Scorpione: Vi basta davvero poco… una cena con amici, un bel film in televisione. Ritagliatevi sempre piccoli momenti nella settimana.

Sagittario: Andate sempre dritti al punto e non vi piacciono i giri di parole… Provate, però, ad ascoltare punti di vista diversi, aiuta!

Capricorno: Provate a riflettere sui vari avvenimenti: a volte comprendere i dettagli e le sfumature permette di schiarirvi le idee...

Acquario: Un po’ con la testa tra le nuvole, vi basta poco per essere felici: libri, amici, natura. Bene così: apprezzate le piccole cose!

Pesci: Travolti da impegni e scadenze: attenti che c’è qualcuno che potrebbe avere bisogno di voi... Lasciatevi sorprendere

