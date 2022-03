Che giornata sarà? Ecco cosa dice lo Zodiaco.

Ariete: Siete combattuti sul da farsi: avete davvero intenzione di portare avanti una relazione nella quale non siete a vostro agio?

Toro: Tutti vi ritengono dei pionieri nel vostro campo, eppure voi continuate a sminuirvi...date ascolto agli apprezzamenti!

Gemelli: Tornate indietro nel tempo e cercate di riportare a galla quelle emozioni che una volta dominavano le vostre giornate...

Cancro: L’amore non sempre è fatto per durare ma questo non vuol dire che ciò che è stato non sia meritevole di attenzione.

Leone: Voi sì che sapete come stampare un sorriso sulle labbra di chiunque! Oggi qualcuno ne avrà particolarmente bisogno.

Vergine: Vi state facendo in quattro per restare a galla in una situazione che non vi appartiene. A questo punto, che senso ha lottare?

Bilancia: Alcune vicissitudini passate vi hanno indurito il cuore...ora, però, è il momento di lasciare entrare chi chiede permesso.

Scorpione: Cercate di non serbare mai rancore, la vita ha mille modi per sorprendervi e potreste trovarvi a rimpiangere la rabbia.

Sagittario: Un po’ di nuvole nel vostro cielo non possono certo oscurare il sole! Oggi avrete modo di scacciarle via.

Capricorno: Non aspettate che sia il cambiamento a piombarvi addosso, cercatelo in prima persona. Non ve ne pentirete.

Acquario: È un momento sereno per voi e oggi, in particolare, sarà una giornata priva di preoccupazioni. Conservatene un buon ricordo.

Pesci: State valutando diverse opzioni e non sapete scegliere? Un amico fidato oggi saprà consigliarvi con saggezza...

© Riproduzione riservata