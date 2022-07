Cosa ci aspetta oggi, 15 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Un venerdì di metà luglio non può che essere vissuto nel relax. Trovate qualche spazio per voi in questa giornata.

Toro – Le vostre energie sono allo stremo. Cercate la gioia in piccole cose che possano restituirvi un po’ di fiato e un po’ di vita.

Gemelli – Il mare per voi è un richiamo al desiderio di infinito. Fermatevi un attimo e dedicate un secondo a contemplarlo.

Cancro – Che fine abbia fatto la vostra allegria ve lo domandate da un po’, ma forse quel che bolle in pentola è molto di più...

Leone – Questo tempo di cambiamento vi sta lasciando decisamente esausti. Un bel viaggio potrebbe aiutarvi...

Vergine – Perché non optare per un cammino? Uno zaino in spalla e miliardi di passi vi alleggeriranno il cuore da questa pesantezza...

Bilancia – Se in questa relazione non ci crederete voi difficilmente lo faranno gli altri. Recuperate la speranza di sempre!

Scorpione – I rapporti familiari sono incrinati da un po’. Non preoccupatevi: è un periodo di passaggio, il meglio arriverà poi...

Sagittario – Siete come piccole stelle che chiedono il permesso di brillare. Non abbiate paura di essere voi stessi con le vostre fragilità.

Capricorno – Fate tesoro del tempo e delle persone che avete attorno. Oggi per voi è un momento prezioso da vivere a pieno.

Acquario – Troppi pensieri negativi inquinano il vostro atteggiamento verso chi amate. Nessuno vi giudica, sentitevi liberi.

Pesci – La gentilezza che vi contraddistingue oggi farà felice qualche piccolo cuore triste. Preparate il miglior sorriso che avete.

