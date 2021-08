Cosa ci aspetta oggi, 15 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete - È il momento giusto per sistemare casa. Approfittatene per mettere ordine nei vostri pensieri: dite addio alla malinconia!

Toro - Aspettate con ansia il falò di questa sera: sarà solo voglia di stare in compagnia? Forse a mezzanotte scoccherà la scintilla...

Gemelli - Non ricordate un periodo più felice di questo. È il caso di dirlo, siete sulla cresta dell’onda e non scenderete per molto.

Cancro - Queste serate estive vi mettono voglia di bagni di mezzanotte, amicizia e tanto amore. Le occasioni non mancheranno.

Leone - Fra qualche frecciatina e alcune ripicche, chi vi sta intorno vi trova un po’ troppo acidi. Che il caldo vi stia dando alla testa?

Vergine - Da tempo avete in mente la grigliata di Ferragosto alla quale parteciperete. Non è lo stomaco ma il cuore a parlare!

Bilancia - State ancora pensando a come svoltare queste vacanze? A volte le soluzioni più semplici sono anche le migliori...

Scorpione - Non siete in vena di socializzare in questi giorni. Non sentitevi obbligati a circondarvi di persone e prendetevi cura di voi.

Sagittario - State vivendo questo viaggio come una vera liberazione, una fuga dalla gabbia della routine. Svagatevi più che potete!

Capricorno - I vostri sentimenti sembrano dormienti ma sono ancora lì, pronti a rinascere. Hanno solo bisogno di una piccola spinta...

Acquario - In questo periodo state dando libero sfogo alle vostre inclinazioni, mostrando chi siete realmente. Che spensieratezza!

Pesci - Tutti vi vedono come l’anima della festa ma anche voi avete bisogno dei vostri spazi per ricaricarvi. Reclamateli a gran voce!

