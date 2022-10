Cosa ci aspetta oggi, 14 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – I vostri dubbi erano fondati, non disperate però perché le conferme saranno accompagnate da buone notizie per voi.

Toro – Non dimenticatevi di quella cosa che dovete fare. Basta procrastinare, la giornata oggi sarà piena e produttiva.

Gemelli – Sarà difficile trovare il lato positivo, ma anche oggi ce la farete. Dopo una piccola disavventura, meglio riderci sopra...

Cancro – Oggi riceverete un regalo inaspettato, non per forza sarà qualcosa di materiale. Sorrisi e risate a profusione in ufficio.

Leone – Non avete sentito la sveglia o forse non avreste voluto sentirla. Questa giornata non s’ha da fare, resistete!

Vergine – Oggi non potrete fare a meno di dare nell’occhio, siete irresistibili e le persone ve lo faranno notare. Farete colpo!

Bilancia – Sei felice di come ti stanno andando le cose anche se oggi poteva cominciare meglio. Stasera tanti abbracci.

Scorpione – Giornata con qualche inconveniente di poco conto. Fate un respiro e prendetela con filosofia, un passo alla volta.

Sagittario – Guardare alle cose da un punto di vista diverso può farvi bene. Chiedete consiglio agli amici e provate a fidarvi un po’...

Capricorno – Un incontro fortuito vi manderà in confusione. Qualche sguardo di troppo oggi potrebbe farvi vacillare: attenzione!

Acquario – Gli strascichi di ieri sera vi accompagneranno per tutta la giornata. Nonostante ciò riuscirete ad essere produttivi.

Pesci – Cosa c’era dietro quel discorso? Oggi passerete tutto il giorno a rimuginare. Pensare troppo non aiuta, stop!

