Cosa ci aspetta oggi, 14 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Sono in arrivo novità che attendevate da tempo sul lavoro. Magari qualche nuovo progetto?

Toro: Sul lavoro siete apprezzati e godete della fiducia dei colleghi, ma attenti a non sedervi troppo sugli allori...

Gemelli: Le distrazioni, per carità, fanno bene; ma voi ne avete troppe e queste inficiano il vostro lavoro...

Cancro: Da troppo tempo non vi sentite al posto giusto e nemmeno valorizzati. Come fare per cambiare?

Leone: Oggi vi siete svegliati con il piede sbagliato. Meglio non contraddirvi e starvi alla larga, altrimenti...

Vergine: La gelosia sta rovinando il vostro rapporto? Cercate di capire perché il partner è così insicuro di voi...

Bilancia: Volete sempre essere liberi di dire tutto ciò che pensate, senza censure. Ma pensate mai alle conseguenze?

Scorpione: Siete i migliori nella seduzione, eppure non avete fatto colpo sulla nuova fiamma. E se cambiaste approccio?

Sagittario: Quando vi deciderete a intraprendere una strada senza indugiare o essere sempre dubbiosi? Crescete...

Capricorno: Siete pronti a lasciarvi alle spalle la negatività delle ultime settimane e ad accogliere le prossime novità.

Acquario: Avete avuto problemi sul lavoro e la vostra fiducia ne ha risentito, ma ora siete pronti a rilanciarvi. Forza!

Pesci: Lentamente il vostro cuore spezzato si sta ricucendo, ma non chiudetevi ai nuovi possibili incontri...

