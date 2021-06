Cosa ci aspetta oggi, 14 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Va bene essere così intraprendenti, ma non lasciatevi trascinare dall’eccessiva grandezza di certe idee sul lavoro.

Toro – Con la persona amata è il momento di essere pazienti. Capita a tutti di passare momenti difficili, quindi ora serve supporto.

Gemelli – Sarà un lunedì con qualche sbalzo d’umore. La soluzione potrebbe essere dell’attività fisica con qualche amico.

Cancro – Dopo le fatiche lavorative vi aspetta un po’ di movimento in famiglia. Cercate di non perdere la calma con chi è innocente.

Leone – Avete in mente progetti seri con il partner, ma occhio al portafoglio. Non sempre un investimento è saggio come sembra.

Vergine – Il riposo del weekend vi permette di essere pimpanti. Il mood è quello giusto per qualche approccio inaspettato.

Bilancia – Siete soggetti a qualche critica per aver trascurato la famiglia. Di tempo per recuperare comunque ne avete, forza!

Scorpione – Gli amici servono anche per confidarsi sui propri sentimenti. Forse quello che vi serve è solo un po’ di incoraggiamento.

Sagittario – In amore avrete ampie dimostrazioni di affetto dalla dolce metà. Quindi evitate le solite inutili puntualizzazioni.

Capricorno – Tanti contrattempi nella giornata di oggi, sia sul lavoro che nella sfera privata. Mantenete la concentrazione!

Acquario – È un momento di grande creatività per voi, con idee davvero notevoli per risolvere qualsiasi problema al lavoro. Bene così!

Pesci – Sentite il bisogno di allargare i vostri orizzonti culturali, tra letture e documentari. Questo certamente vi fa onore.

