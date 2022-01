Cosa ci aspetta oggi, 14 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Immaginate tutte le possibilità future che fino a ora avete solo potuto assaggiare. Il nuovo anno le renderà accessibili...

Toro – Vi sentite chiusi in un angolo di mondo che oramai non vi appartiene più. Aprite la mente e spiccate il salto che sognate!

Gemelli – Niente scuse: l’allenamento è importante per la forma fisica e per la salute. Non trascuratelo come avete fatto in passato.

Cancro – Idee innovative e dirompenti vi circolano in mente. Forse è il momento di mettere nero su bianco quello che tenete per voi.

Leone – State rimandando l’inevitabile. Conviene prendere in mano la situazione e prendere la decisione giusta in prima persona...

Vergine – Mantenete la dolcezza che ha caratterizzato tutte le vostre feste anche in questo primo mese del nuovo anno...

Bilancia – Vedete che tutti intorno a voi corrono per raggiungere le loro mete e voi vi sentite immobili? Non sempre serve affannarsi.

Scorpione – È il momento di rompere gli indugi e dare una possibilità a quella persona che, pian piano, vi sta conquistando il cuore.

Sagittario – Azzardare non è nella vostra natura ma se cercate continuamente un paracadute rischiate di non godervi il momento!

Capricorno – State con fatica intrecciando un nuovo rapporto di amicizia. Se deve essere così frustante, però, forse è meglio mollare.

Acquario – Un invito inaspettato vi svolterà la giornata. Sarete un po’ incerti sulla risposta da dare ma, alla fine, non ve ne pentirete!

Pesci – Il vostro subconscio sta cercando di darvi dei segnali. Perché non li ascoltate? Oggi è il momento giusto per agire.

