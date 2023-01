Cosa ci aspetta oggi, 14 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Oggi le stelle vi sorridono: vi aspettano bei momenti da vivere con il partner e una bella serata con gli amici!

Toro: Le belle notizie non si sprecheranno in questa giornata. Preparatevi a celebrare importanti novità.

Gemelli: Un po’ di sano shopping è quel che vi serve per coccolarvi in questo fine settimana. Concedetevi un regalo!

Cancro: La settimana vi ha messi particolarmente alla prova: rilassatevi dedicando il tempo libero ai vostri hobby.

Leone: Vi sentite particolarmente irresistibili e pronti a fare nuove conquiste: meno male che il sabato è arrivato!

Vergine: Questa giornata non si decide proprio a ingranare: meglio staccare la spina e rifugiarsi sul divano, vi farà bene.

Bilancia: Torna finalmente il sereno nel vostro fine settimana: evitate le discussioni e concedetevi una sana risata!

Scorpione: Potrebbero presentarsi degli inconvenienti difficili da gestire: sangue freddo e cercate di riparare al meglio.

Sagittario: Il weekend è particolarmente fortunato, se non avete ancora avuto il coraggio di dichiararvi, fatelo ora!

Capricorno: Arriveranno le risposte sperate, ma non è detto che risolveranno ogni cosa. Passate del tempo con la famiglia.

Acquario: La settimana vi ha regalato soddisfazioni al lavoro e volete festeggiare. Organizzate una serata speciale.

Pesci: Non è il periodo migliore per le relazioni, ma non temete, se il legame è forte riuscirete a superare tutto.

