Cosa ci aspetta oggi, 13 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Non è sempre possibile mantenere la calma quando ci sono di mezzo frasi pungenti. Fatelo capire a chi vi ha ferito...

Toro: Non vi starete, forse, sabotando da soli? Quando non siete convinti di un progetto tendete a mettervi i bastoni fra le ruote.

Gemelli: Avete ferito, senza volerlo, qualcuno a voi caro e ora soffrite per la sua freddezza. Nulla è perduto! Cercate di rimediare...

Cancro: Sul lavoro, date spesso risposte evasive per non trovarvi ad affrontare argomenti spinosi. Prendete in mano la situazione!

Leone: Oggi qualcuno cercherà di ingannarvi per ottenere i vostri favori. Voi, però, siete più astuti: leggete i segnali, anche sottili...

Vergine: State concedendo diversi sfizi alla gola. Fate sempre così quando siete un po’ giù. Un po’ di rigore vi darà più soddisfazione.

Bilancia: Vi sentite molto privilegiati, eppure non riuscite ad apprezzare al massimo ciò che avete. Pensateci: cosa vi manca davvero?

Scorpione: Se qualcuno fa di tutto per attirare la vostra attenzione con frecciatine al veleno, voi restate indifferenti. Verrete ripagati!

Sagittario: Il lavoro sta andando a gonfie vele e lo dimostrano i molti complimenti che raccogliete ogni giorno. Continuate così

Capricorno: La sfera degli affetti è bloccata da tempo. Cercate la vostra metà della mela senza successo? Oggi qualcosa si muove...

Acquario: Avete bisogno di dare una spinta in più alla creatività per sfuggire alla monotonia. Circondatevi di tutto ciò che vi dà ispirazione!

Pesci: Non si può avere tutto e subito, bisogna essere pazienti...Ecco la lezione di oggi: le cose belle arrivano se si sa aspettare.

