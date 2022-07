Cosa ci aspetta oggi, 12 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Oggi vi sentite un po’ fuori forma...sarà il caldo estivo a farvi girare la testa o quella cotta che è sempre nei vostri pensieri?

Toro – Volete stravolgere la vostra routine ma ricordate che non basta pensarlo, bisogna agire per vedere dei risultati.

Gemelli – Aprite mente e cuore alle possibilità che la vita vi offre: non fermatevi all’apparenza, le opportunità sono infinite.

Cancro – A volte vi sembra di essere nati nell’epoca sbagliata. La vostra grazia e leggiadria sono d’altri tempi, questo è certo.

Leone – Quali progetti avete per il futuro? Forse oggi la strada da percorrere non vi è chiara ma dopo la pausa estiva la troverete!

Vergine – Un tuffo in mare è quello che ci vuole per rinfrescare i pensieri. Le vacanze non sono poi molto lontane...

Bilancia – Avete sempre più a cuore il futuro del pianeta. Cosa potete fare nel vostro piccolo per consumare meno risorse? Pensateci.

Scorpione – Vi sembra che gli amici non vi diano mai retta e non ascoltino la vostra opinione. A volte alzare un po’ la voce fa bene...

Sagittario – Non puntate solo sulle apparenze: come un buon libro, voi siete molto più di una bella copertina. Andate in profondità.

Capricorno – Sentite il bisogno di fare un passo avanti nella vostra relazione. Che sia la persona giusta al momento sbagliato?

Acquario – Il giudizio degli altri non deve pesare sulle vostre spalle. Lasciate scorrere le parole senza soffermarvici troppo.

Pesci – Raggiungere la perfezione è impossibile, si tratta di una falsa ambizione creata dalla vostra mente. Smettete di inseguirla.

© Riproduzione riservata