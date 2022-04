Cosa ci aspetta oggi, 13 aprile, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Cercate di affrontare con più pragmaticità le questioni tra amici. Non sempre è possibile accontentare tutti...

Toro – Imparate a gestire le difficoltà contando maggiormente sulle vostre risorse, senza dipendere da qualcuno!

Gemelli – Va bene essere protettivi, ma non permettete alle vostre gelosie di far sentire in gabbia la persona amata.

Cancro – Lavorate sulla puntualità: magari per voi non è così fondamentale, ma agli occhi degli altri può risultare sgradevole.

Leone – Per evadere e liberare la mente è sufficiente, dopo una giornata pesante, uscire all’aria aperta e distrarsi camminando.

Vergine – Avete bisogno di una conferma, un gesto di attenzione, una carezza. Oggi potrebbe arrivare persino da un collega.

Bilancia – Con gli amici spesso si parla con eccessiva leggerezza. Forse, nell’ultimo periodo, avete pesato poco le parole?

Scorpione – Non è facile gestire la rabbia, però dovreste capire, in fin dei conti, se vale davvero la pena perdere il controllo.

Sagittario – Le bugie non vi si addicono, però in alcuni casi è meglio tutelare le persone senza dire per forza tutti i particolari.

Capricorno – Mettete sempre il bene degli altri prima del vostro. Sicuri che questo sia sempre giusto? Provate a rivedere le priorità.

Acquario – Non sentitevi un peso per gli altri se state vivendo una situazione difficile. Provate a reagire senza vedere tutto nero.

Pesci – L’unico posto dove vi sentite a vostro agio è il mare. La sua calma vi fa di vedere i problemi da un’altra prospettiva.

© Riproduzione riservata