Ariete – Oggi energia e passione sono di casa: affrontate la giornata con grinta e conquistate piccoli traguardi!

Toro – Il fascino non vi manca e si nota. Approfittatene per rendere più piacevole un incontro o una chiacchierata.

Gemelli – Siete brillanti e veloci di mente: con le parole giuste potrete presto risolvere più di una situazione complicata.

Cancro – Sensibilità ed emotività alle stelle: ascoltate le emozioni e prendetevi cura di ciò che vi fa stare bene.

Leone – Grinta e determinazione vi accompagnano e vi permettono di fare un passo avanti verso un obiettivo.

Vergine – Qualche imprevisto lavorativo non vi ferma perché con calma e ordine riuscite sempre a sistemare tutto.

Bilancia – Cercate armonia e la trovate quasi sempre, soprattutto grazie a un gesto gentile o a una parola giusta.

Scorpione – Siete molto forti, anche davanti a un ostacolo non perdete il controllo. Ma attenzione a non implodere...

Sagittario – La lucidità che vi contraddistingue vi aiuta a scegliere bene mantenendo lo sguardo rivolto al futuro.

Capricorno – Rallentare vi aiuta a ritrovare equilibrio e a vivere meglio la giornata. Non spingetevi oltre il limite...

Acquario – I rapporti sono protagonisti della giornata e con la vostra diplomazia create un clima sereno.

Pesci – Creatività e ispirazione vi accompagnano, purché riusciate a mantenere un minimo di organizzazione.

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