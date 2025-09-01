Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri, segno per segno.

Ariete - Nuovi progetti vi stimolano, ma serve metodo. Procedete con ordine, senza voler fare tutto subito.

Toro - Il dialogo in famiglia chiarisce un malinteso. Ritrovare equilibrio vi farà affrontare meglio la settimana.

Gemelli - Un messaggio inaspettato riaccende una connessione passata. Valutate se vale la pena riaprirla.

Cancro - Vi sentite un po’ fuori fase, ma un invito leggero potrebbe riattivarvi. Dite sì senza pensarci troppo.

Leone - Sul lavoro qualcosa si sblocca, ma tenete i piedi per terra. È solo l’inizio, non il traguardo.

Vergine - L’amore vi regala sfumature nuove. Un gesto semplice assume un significato che non avevate previsto.

Bilancia - Un amico ha bisogno di voi, anche se non lo dice chiaramente. Siate presenti con discrezione.

Scorpione - Inizia un nuovo mese e l’energia è in crescita: è il momento giusto per fare chiarezza in voi e mettere ordine.

Sagittario - Vi manca l’estate? Portatene con voi un dettaglio. Anche un ricordo può migliorare la giornata.

Capricorno - Vi viene chiesto ancora più impegno sul lavoro. Accettate l’invito, ma senza dimenticare i vostri limiti.

Acquario - Oggi vi sentite creativi e anticonformisti. Usate questa spinta per proporre qualcosa di originale al partner.

Pesci - Una giornata utile per sistemare questioni rimaste indietro. L’ordine esterno porta pace interiore.

