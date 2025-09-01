Cosa dicono le stelle per il 1 settembreLe previsioni degli Astri per la giornata di oggi, segno per segno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri, segno per segno.
Ariete - Nuovi progetti vi stimolano, ma serve metodo. Procedete con ordine, senza voler fare tutto subito.
Toro - Il dialogo in famiglia chiarisce un malinteso. Ritrovare equilibrio vi farà affrontare meglio la settimana.
Gemelli - Un messaggio inaspettato riaccende una connessione passata. Valutate se vale la pena riaprirla.
Cancro - Vi sentite un po’ fuori fase, ma un invito leggero potrebbe riattivarvi. Dite sì senza pensarci troppo.
Leone - Sul lavoro qualcosa si sblocca, ma tenete i piedi per terra. È solo l’inizio, non il traguardo.
Vergine - L’amore vi regala sfumature nuove. Un gesto semplice assume un significato che non avevate previsto.
Bilancia - Un amico ha bisogno di voi, anche se non lo dice chiaramente. Siate presenti con discrezione.
Scorpione - Inizia un nuovo mese e l’energia è in crescita: è il momento giusto per fare chiarezza in voi e mettere ordine.
Sagittario - Vi manca l’estate? Portatene con voi un dettaglio. Anche un ricordo può migliorare la giornata.
Capricorno - Vi viene chiesto ancora più impegno sul lavoro. Accettate l’invito, ma senza dimenticare i vostri limiti.
Acquario - Oggi vi sentite creativi e anticonformisti. Usate questa spinta per proporre qualcosa di originale al partner.
Pesci - Una giornata utile per sistemare questioni rimaste indietro. L’ordine esterno porta pace interiore.