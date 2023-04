Per la prima volta dopo il 1986 - al tempo con l’anteprima del film divenuto un cult “Fuori orario” - tornerà nuovamente a calcare le fila della kermesse cinematografica di Cannes, che come da tradizione trova luogo sulla Promenade de la Croisette, il maestro del cinema Martin Scorsese, chiamato a presentare in veste ufficiale per questa nuova edizione la sua ultima e promettente fatica intitolata “Killers of the Flower Moon”, con la proiezione prevista il 20 maggio presso il Grand Théâtre Lumière.

Al prestigioso festival il cineasta porterà con se parte del sensazionale cast che ha preso parte al progetto: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion e Tantoo Cardinal. Altri attori presenti nella pellicola sono Brendan Fraser, William Bellau, Louis Cancelmi, Jason Isbell e Sturgill Simpson.

Basato sul libro non-fiction divenuto bestseller “Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI” di David Grann, adattato per il cinema a cura dello stesso Scorsese e di Eric Roth, prodotto da Sikelia Productions e Appian Way Productions e distribuito da Paramount Pictures e Apple Original Films, il thriller a carattere storico indagherà su una serie di cruenti omicidi e orrendi crimini avvenuti negli anni ‘20 a seguito della scoperta del petrolio fra le grandi pianure della tribù Osage. Tra questi luoghi, il nipote di un influente allevatore di nome Buckhart - interpretato da Leonardo Di Caprio - avvierà una relazione con Mollie, una donna nativa americana appartenente alla suddetta etnia.

Interpellata dalla rivista Deadline, la costumista ingaggiata per le riprese Jacqueline West ha affermato che lo stesso Di Caprio riterrebbe il risultato del progetto un vero capolavoro. Racconta infatti di aver pranzato un giorno insieme all’attore, sentendosi dire: «Jackie, penso che abbiamo lavorato a un capolavoro». E commenta questa considerazione dicendo: «Ho realizzato che se lo dice Leo, ha un valore. Non può esprimersi alla leggera, in fondo è nel business da quando era un ragazzino».

Sicuramente ciò è stato possibile grazie anche ai fondi di cui ha potuto godere Scorsese per realizzare appieno la sua visione, che ammonterebbero alla considerevole cifra di ben 200 milioni di dollari. Questo aspetto risulta ancora più interessante se consideriamo - come affermato dall’attrice Lily Gladstone alla rivista Variety - che l’elaborato finale si direbbe molto differente rispetto a come il cineasta in origine l’aveva concepito.

Il film uscirà in tutte sale americane a partire dal 20 ottobre e successivamente sarà disponibile sulla piattaforma streaming Apple +. Attendiamo ancora notizie sui piani per l’uscita nel nostro paese, non rimane che armarci ancora di un po’ di pazienza.

Giovanni Scanu

© Riproduzione riservata