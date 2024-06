Trasferta obbligata per la rassegna organizzata dal Conservatorio "Canepa" di Sassari. Quando c'è un concerto d’organo la sede a Sassari non può che essere la chiesa del Sacro Cuore col suo maestoso organo a canne "Tamburini". Mercoledì alle 20.30 il protagonista sarà Rodolfo Bellatti, docente del “Canepa” e apprezzato musicista. L'ingresso è come sempre libero e gratuito.

Il programma prevede l’esecuzione di "Soll es sein – Poolsche dans" di Jan Pieterszoon Sweelinck, della "Toccata, adagio e fuga BWV564" e di "Wir glauben all an einen Gott, Vater BWV 740" di Johann Sebastian Bach (quest’ultimo attribuito a Johann Ludwig Krebs, allievo di Bach), della "Fantasia in F" di Johann Gottfried Müthel e delle "Variazioni su un tema di Haydn op. 56" di Johannes Brahms.

Rodolfo Bellatti, nato a Genova nel 1973, ha compiuto gli studi al Conservatorio “Nicolò Paganini”, diplomandosi in Organo e composizione organistica ed in Clavicembalo con Flavio Dellepiane e Barbara Petrucci. Ha ottenuto il diploma di solista alla Musik- Akademie di Basilea nella classe di Guy Bovet e ha conseguito il diploma accademico di II livello in Discipline Musicali-Organo al Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza nella classe di Roberto Antonello. Otto volte premiato in concorsi nazionali e internazionali di interpretazione organistica, svolge attività concertistica come solista all’organo o in varie formazioni cameristiche.

