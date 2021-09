La giuria dell'associazione della stampa estera in Italia ha premiato Nora Stassi col Globo d'Oro come Giovane Promessa. La ventitreenne attrice cagliaritana è l'intensa protagonista del film di Mario Piredda “L'agnello”, che era anche nella terna delle nomination come migliore opera prima.

Nel debutto di Piredda al lungometraggio, Nora Stassi interpreta Anita, diciassettenne ribelle e coraggiosa, senza madre, che parte alla ricerca di uno zio per il trapianto di midollo osseo che può salvare la vita al padre malato di leucemia. Lo zio non si parla col padre da anni dopo un feroce litigio, ma Anita è testarda e cerca di ricucire il rapporto.

Nel cast anche Luciano Curreli, Piero Marcialis e Michele "Dr. Drer" Atzori (Michele Atzori).

Prodotto da Articolture con Rai Cinema, il film ha partecipato all’Istanbul International Film Festival e al Moscow International Film Festival, e ha ottenuto riconoscimenti importanti: il Premio Suso Cecchi D’Amico 2020, il Premio del Pubblico, il Premio Giuria Giovani e il Premio Miglior Film al Festival Annecy Cinéma Italien 2020. La setssa Nora Stassi ha ricevuto la Menzione Speciale per la sua interpretazione ad Alice nella città - sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma 2020 e la Menzione Speciale Migliore Attrice Protagonista al Catania Film Festival 2020.

Gli altri Globi d'Oro sono andati per la Miglior Regia a Daniele Luchetti per il film “Lacci”, per il Miglior Film a “Le sorelle Macaluso”, diretto da Emma Dante, che trionfa anche nella categoria Migliore Attrice con la vincita ex aequo delle protagoniste Donatella Finocchiaro e Simona Malato. Kim Rossi Stuart ha vinto il titolo di Migliore Attore, per la sua toccante interpretazione in “Cosa sarà”. Nella categoria documentari Globo d'Oro a “Veleno” di Hugo Berkeley.

