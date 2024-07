Grande successo di pubblico, ospiti d’eccezione e premi prestigiosi: la 6ª edizione di Andaras Traveling Film Festival non s’è fatta mancare nulla.

Il concorso estivo dedicato al cinema corto di viaggio, condotto da Enrica Pintore e andato in scena nella splendida Costa delle Miniere, tra i comuni di Fluminimaggiore, Buggerru e Iglesias con proiezioni, incontri, concerti, masterclass e live showcase – tra cui la suggestiva performance acustica del cantautore Francesco Motta – si è concluso con la premiazione dei film in gara, sottoposti al giudizio di tre giurie: la giuria speciale, formata dall’attrice Carolina Crescentini, dalla regista Monica Nappo e dal regista Ado Hasanovich, la giuria classica, con Flavio Natalia (direttore di Ciak), Francesca Maria Scanu (sceneggiatrice e producer) e Selene Caramazza (attrice), e la giuria speciale Ad Astra, composta da Maurizio Temporin (scrittore, artista), Luna Gualano (regista) e Rancore (rapper).

Gli otto vincitori nelle varie categorie:

Andaras Noas “Nuovi Sentieri”: “Things unheard of” di Ramazan Kılıç;

Gazes from the World 2024: “Sermersuaq, the great ice” di Patrizia Bruno;

Ad Astra 2024: “Big Love” di Cristiano Gazzarrini;

Strange World 2024: “Until we die” di Myriam Verreault e Brigitte Poupart;

Narrative Short 2024: “The Skates” di Halima Ouardiri;

Best Docu Short 2024: “Deserto Bianco” di Marta Massa;

Best Another Day 2024: “Making Babies” di Éric K. Boulianne;

Animazione 2024: “Zoo” di Tariq Rimawi.

Premi speciali a “Titanic, versione adattata alle famiglie iraniane” di Farnoosh Samadi e a “Home” di Valerio Armati e Nina Baratta, e menzioni d’onore a “3MWh” di Marie-Magdalena Kochová, Valentina Bellè per il ruolo di Miranda in “Miranda’s mind”, Maddalena Crespi per la regia di “Miranda’s mind” e Isabella Margaraper per la regia di “Nothing Holier Than A Dolphin”.

© Riproduzione riservata