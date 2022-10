Amber Heard avvistata in Spagna dopo la sconfitta giudiziaria contro l’ex marito Johnny Depp.

L’attrice di Aquaman è stata vista a Costitx, nell’isola di Maiorca, assieme alla sua bambina, la piccola Oonagh Paige.

A quanto riporta il Daily Mail, Heard avrebbe utilizzato un nome falso per proteggere la sua privacy. Ma qualcuno l’ha riconosciuta e fotografata.

Non è chiaro se abbia intenzione di trasferirsi per sempre in Spagna ma intanto avrebbe venduto la casa in California e dichiarato bancarotta.

Lo scorso giugno il tribunale di Fairfax, in Virginia, l’ha condannata a un risarcimento per circa 15 milioni di dollari destinati all’ex pirata dei Caraibi. Lo avrebbe diffamato, questa l’accusa, attribuendogli presunti abusi che avrebbero danneggiato la sua carriera.

Amber ha deciso adesso di andare avanti, anche per il bene della piccola Oonagh, nata tramite maternità surrogata un anno e mezzo fa. La 36enne non ha mai voluto rivelare il nome del padre.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata