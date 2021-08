La cantante di trap Chadia Rodriguez coinvolta in una rapina con lo spray urticante.

E’ l’accusa che le ha rivolto la Procura di Torino: la 23enne di origine marocchina, cresciuta nel capoluogo piemontese, avrebbe partecipato a un’aggressione risalente all'8 settembre del 2017.

Quel giorno stando alle ricostruzioni ha chiesto un passaggio ad un uomo, facendo poi salire sulla sua auto anche due complici. A quel punto, con l’aiuto dello spray al peperoncino, alla vittima sono stati portati via una catenina e un cellulare.

L’indagine denominata “Chili pepper” fa parte dell’inchiesta che all’inizio del 2018 aveva portato in carcere i ragazzi che il 3 giugno 2017 seminarono il panico in piazza San Carlo durante la finale di Champions League Juventus-Real Madrid: ci furono due vittime, oltre 1.600 i feriti.

Si indaga ora su altri 53 ragazzi, accusati di aver messo a segno rapine con lo spray al peperoncino in discoteche e durante i concerti in Italia e in Europa.

