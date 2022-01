A distanza di sette anni dal disco di inediti "L'abitudine di tornare", e a quattro dalla raccolta live "Eco di Sirene", Carmen Consoli torna con "Volevo fare la rockstar", un nuovo album e un nuovo tour che giovedì 6 e venerdì 7 gennaio farà tappa al Teatro Massimo di Cagliari e l'8 gennaio al Comunale di Sassari.

La cantante siciliana ha scelto i teatri d'Italia per presentare il suo nuovo disco, luogo ideale per coglierne le tante sfumature e ritornare a condividere le emozioni che la musica regala.

Il concerto, inizialmente previsto il 30 novembre 2021, è slittato al 6 gennaio 2022 per via delle ricalendarizzazioni legate all’emergenza Covid. E la nuova data ha portato in dote una sorpresa: un secondo concerto, sempre sul palcoscenico del Massimo di Cagliari, fissato per venerdì 7 gennaio.

A grande richiesta, per non lasciare a bocca asciutta i tanti fan che vivono nel nord della Sardegna, Carmen Consoli si esibirà poi nella terza, ulteriore tappa:, di sabato 8 gennaio al teatro Comunale di Sassari.

I BIGLIETTI – I biglietti già acquistati per la data del 30 novembre a Cagliari sono validi per la nuova data del 6 gennaio al Teatro Massimo. I posti verranno riassegnati, nel rispetto delle scelte fatte in sede d'acquisto, adeguandoli alla pianta del Teatro Massimo. Qualora l'acquirente non potesse partecipare al concerto del 6 gennaio al teatro Massimo, è possibile richiedere la convalida dei biglietti per lo spettacolo del 7 gennaio, sempre sul palcoscenico del Massimo di Cagliari o per quello dell'8 gennaio al teatro Comunale di Sassari.

Maggiori informazioni e dettagli sulle modalità di riutilizzo dei biglietti acquistati e sulle prevendite per le nuove date, sono disponibili sui siti accreditati.

