Dopo la fortunata serie tv L’Isola di Pietro con Gianni Morandi, Carloforte ritorna a essere un set a cielo aperto per le riprese di “Una scomoda eredità”, la puntata del ciclo “Purché finisca bene”, che avrà tra i protagonisti Cesare Bocci, Euridice Axen, Chiara Francini e Brando Giorgi, che sarà trasmessa prossimamente in prima serata su Rai Uno.

Una nuova grande occasione per la promozione dell’isola, per le attività ricettive e per tanti giovani lavoratori che ambiscono a un posto nel mondo del cinema o comunque a vivere una nuova entusiasmante esperienza.

Nell’Isola di San Pietro l’ottimismo è tanto e il fiume di turisti in arrivo è un ottimo segnale anche perché dopo questo film altre due produzioni sono in arrivo : “Aspettavamo la ripartenza – dice Pasquale Lazzaro, maitre del ristorante Galaia – e il cinema può essere un ottimo volano per portare lontano il nome di Carloforte”.

