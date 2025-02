Sembra proprio che, almeno per certi aspetti, l’uscita dell’ultimo cinecomic Marvel Studios abbia sortito l’ennesimo buco nell’acqua. Debuttando lo scorso 12 febbraio, “Captain America - Brave New World” ha tenuto basse le aspettative degli appassionati fin dalle prime indiscrezioni, dopo i continui ritardi, gli imprevisti e le urgenti sessioni di riprese aggiuntive.

La pressione per il debutto del titolo si è fatta particolarmente schiacciante, considerato il cambio di ruolo che vede Sam Wilson ereditare con non poca scomodità quello del tanto amato Steve Rogers. Allo stesso tempo, l’ormai appurato calo d’interesse per il genere supereroistico ha messo il film in una posizione decisamente scomoda, trovandosi con l’ingrato compito di far tornare alto l’interesse della fanbase. Diretto da Julius Onah, “Captain America - Brave New World” sancisce il passaggio per Anthony Mackie dal Falcon visto nei precedenti “Avengers” e nella serie tv “The Falcon and the Winter Soldier” al Captain America interpretato fino a poco tempo prima da Chris Evans.

In questo quarto appuntamento sul patriottico supereroe armato di scudo, vedremo Sam Wilson allearsi col presidente degli Stati Uniti Thaddeus "Thunderbolt" Ross, allo scopo di indagare su un tentato omicidio e sulla lotta globale per il controllo delle forniture di adamantio. Al fianco di Mackie troveremo Harrison Ford nei panni di Ross, per la prima volta in una produzione Marvel; ma anche Shira Haas nel ruolo dell’agente Sabra e Giancarlo Esposito in quello del temibile Sidewinder.

Come tristemente previsto, il titolo ha ottenuto sui siti specializzati dei riscontri alquanto deludenti: rispettivamente, su Rotten Tomatoes troviamo un punteggio del 49% di giudizi positivi su 259 commenti della stampa; su Metacritic i giudizi favorevoli si attestano invece intorno al 42% su 53 recensioni. Tra le riflessioni che trovano un punto in comune, ci son quelle secondo cui il titolo consisterebbe in un’accozzaglia di elementi presi a fatica dai precedenti Winter Soldier e Civil War; si tratterebbe inoltre di un’operazione poco ispirata e incapace di approfondire opportunamente i nuovi personaggi. Ad aver convinto altri è stata invece l’interpretazione di Mackie, considerata all’altezza del supereroe e capace di trasmettere credibilmente i sentimenti di lealtà e compassione.

A conoscere lo spiacevole risultato del film prima ancora che esordisse in sala sono stati i membri dello staff. Rispetto a ciò, una fonte anonima di The Vulture ha rivelato alcuni dettagli sulle difficoltà riscontrate durante i lavori, come le interminabili fasi di reshoots che avrebbero fatto enormemente incrementare i costi di produzione: “Ho lavorato alle riprese aggiuntive. Credo che tutti i membri della troupe sapessero che probabilmente non sarebbe stato un buon film. Alcune sequenze d'azione non erano credibili. Abbiamo avuto molte frustrazioni sul set. I miei colleghi, che hanno trascorso più tempo di me su Brave New World, hanno detto: si, questa è stata una produzione molto dura. Quando lo studio ha avuto la sua prova davanti a un pubblico, non ha reagito”.

Tra le altre soffiate, si è parlato di un Harrison Ford “bisbetico”, di un Onah alquanto disorientato e di varie sezioni della sceneggiatura rimaneggiate allo sfinimento. Eppure, aldilà delle numerose critiche e dei preoccupanti retroscena, le previsioni di mercato nutrono buone speranze per “Captain America - Brave New World”. Stando alle analisi fornite da Deadline, il cinecomic dovrebbe riuscire senza troppe difficoltà a superare i 180 milioni di dollari globali nel primo weekend, coprendo così in buona parte le spese di produzione. Sebbene le dichiarazioni ufficiali da parte della Disney abbiano parlato di 200 milioni di budget, le opinioni più accreditate alludono ad un esborso complessivo di gran lunga superiore; considerando soprattutto i costi dovuti ai già citati incidenti di percorso. Ma se i pronostici dovessero risultare attendibili, “Captain America - Brave New World” potrebbe stupire tutti, recuperando per intero la somma investita e stabilendo un esito di botteghino ben più soddisfacente di quanto ipotizzato.

