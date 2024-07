Atteso nelle sale per l’inizio del prossimo anno, “Captain America - Brave New World” è il promettente cinecomic Marvel che vedrà il passaggio del ruolo di protettore della pace dal super soldato Steve Rogers al Sam Wilson meglio noto come Falcon, ampliando le trame che seguono la chiusura del precedente “Avengers: Endgame” e gli sviluppi narrativi visti nella serie televisiva “The Falcon and the Winter Soldier”.

Nell’impresa che lo porterà a riformare il gruppo degli Avengers per far fronte ai pericoli che minacciano l’ordine nella galassia, l’attore Anthony Mackie indosserà per la prima volta l’iconica tuta e lo scudo indistruttibile appartenuti al primo vendicatore, con scene d’azione che troveranno luogo anche alla Casa Bianca e la partecipazione straordinaria di Harrison Ford nei panni del presidente degli Stati Uniti. Ancora sprovvisti di dettagli più corposi, i fan sperano che in occasione del prossimo Comic-Con di San Diego - il più importante evento al mondo sull’intrattenimento e sui fumetti atteso in California tra il 25 e il 28 luglio - vengano annunciati nuovi contenuti in anteprima e, nel caso più ottimistico, il primo trailer ufficiale.

La speranza si è fatta più consistente lo scorso quattro luglio: in occasione della festa dell’indipendenza, Mackie ha pubblicato sul suo profilo Instagram la prima immagine ufficiale con indosso il costume di Capitan America nella sua ultima versione. Alla foto è stato allegato il seguente commento: «Buon compleanno America! A presto».

Come accennato, oltre ai commenti sul nuovo look che avrebbero convinto alcuni e non proprio entusiasmato altri, la promessa di rivedersi presto annunciata da Mackie alluderebbe per i più speranzosi proprio alla fiera di fine luglio. Vedremo tra pochi giorni se le previsioni troveranno un raffronto concreto. Nel frattempo, ad aver attirato molte discussioni sul web è stata soprattutto l’introduzione nel cast di Giancarlo Esposito, star delle serie televisive “Breaking Bad” e “Better Call Saul”, che vedremo assumere i panni di un personaggio ancora misterioso.

Lo scorso mese, durante la premère mondiale del film “MaXXXine”, l’attore si è sbottonato per la prima volta sull’argomento, rilasciando ai microfoni della stampa un’anticipazione molto intrigante: «Quando mi vedrete nel MCU, vedrete un personaggio cazzuto e sono entusiasta di questo». Sempre durante l’anteprima del film, l’attore ha svelato di essere a conoscenza delle teorie avanzate dai fan.

Sull’ipotesi che possa interpretare il Professor X, il mutante a capo degli X-Men dotato di enormi poteri telepatici, la star ha risposto: «I fan hanno iniziato realmente a ipotizzare che interpreti il Professor X e l'ho amato. Li ho assecondati perché amo i fan».

Ed entrando più nel dettaglio ha detto: «Ho iniziato a pensare al Professor X perché penso che potrebbe essere un personaggio che potrei realmente interpretare bene, e sarei grandioso nel ruolo. Hanno inoltre parlato di Magneto e persino di Mr. Freeze, della DC, di tutte queste cose». Ma senza far trapelare niente di prematuro, ha continuato dicendo: «Sono felice di far parte del MCU. Sono felice che non si sappia chi interpreterò e che probabilmente non lo so nemmeno io, ma sono felice di esserci e lo vedrete presto».

A inizio anno risale invece la fine dei reshoots pensati per ampliare il girato di partenza con nuove scene d’azione. Il raggiungimento di questo step nelle fasi produttive è servito anche per celebrare il lavoro compiuto dal primo assistente alla regia Michele Panelli-Venetis, giunto al termine della sua carriera cinematografica. Sembra che tutto il cast abbia preso parte alle ultime riprese, compresa la star Tim Blake Nelson che per il suo ruolo nei panni di Leader ha dichiarato: «È stato molto emozionante riportare in vita un personaggio di 16 anni fa e immaginare come sia invecchiato con me e come. Il team Marvel ha elaborato una spiegazione davvero interessante - una rivelazione, dovrei dire - su ciò che ha fatto per 16 anni e perché».

