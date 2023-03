Va in scena questa notte (diretta italiana su Sky Uno, NOW e Tv8 a partire dalle 23.15 per il red carpet e dall’1 con la premiazione) la 95esima edizione degli Oscar, nella storica sede del Dolby Theatre di Los Angeles. Alla conduzione Jimmy Kimmel, attore, comico e presentatore.

Chi vincerà? Favoritissimo Everything Everywhere All at Once, la commedia sci-fi che narra della folle avventura nel metaverso della lavandaia Evelyn Wang (Michelle Yeoh) e della sua famiglia. La statuetta al Miglior film secondo gli addetti ai lavori andrà proprio al film dei visionari Daniel (Daniel Kwan e Daniel Scheinert), che arriva con undici nomination e un poker di vittorie ai premi di categoria (produttori, registi, attori e sceneggiatori).

Secondo Variety, la sorpresa potrebbe arrivare da Top Gun: Maverick mentre l'Hollywood Reporter e Deadline puntano sul tedesco Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale di Edward Berger. Le altre pellicole candidate sono Tár, Elvis, The Fabelmans, Gli spiriti dell’isola, Triangle of Sadness, Women Talking – Il diritto di scegliere, Avatar: La via dell’acqua.

Austin Butler (per Elvis) sfida per il titolo di Miglior attore Brendan Fraser di The Whale, ma Colin Farrell di Spiriti dell'Isola potrebbe fare da terzo incomodo. Gli altri: Paul Mescal (Aftersun), Bill Nighy (Living).

Sempre per Everything Everywhere, la statuetta per Ke Huy Quan come Migliore attore non protagonista sembra a questo punto scontata anche per il fattore umano (scappato dal Vietnam in fiamme, ex attore bambino nei Goonies e Indiana Jones tornato in pista dopo aver fatto per anni il coordinamento dei cascatori). Gli altri: Brendan Gleeson (Gli spiriti dell’isola), Brian Tyree Henry (Causeway), Judd Hirsch (The Fabelmans), Barry Keoghan (Gli spiriti dell’isola).

Meno scontata la vincitrice per la Migliore attrice con il duello tra Michelle Yeoh (se vincesse sarebbe la prima donna asiatica e la seconda di colore) e Cate Blanchett di Tar: quest'ultima nella parte di una direttrice d'orchestra cacciata con ignominia dal podio. Le altre: Ana De Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Williams (The Fabelmans).

Tutta da giocare è anche la corsa alla Migliore attrice non protagonista: Angela Bassett nel ruolo della Regina Ramonda in Black Panther: Wakanda Forever sembrava avere la vittoria in tasca fino a quando Kerry Condon di Spiriti dell'Isola ha portato a casa un Bafta e Jamie Lee Curtis per Everything Everywhere ha conquistato un Sag. Oltre a Hong Chau (The Whale) c’è anche Stephanie Hsu, sempre dal film dei Daniel, che sarà comunque sul palco del Dolby Theatre con David Byrne e Son Lux per una delle cinque canzoni originali candidate, This Is a Life.

L'Italia fa il tifo per Alice Rohrwacher e le sue Pupille, candidato ai corti, e per il maestro delle acconciature Aldo Signoretti che ha trasformato Austin Butler in Elvis Presley.

