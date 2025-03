Tutto pronto per la stagione concertistica organizzata dagli Amici della Musica di Cagliari, che da domani sino al 27 novembre porterà sul palco del Teatro Carmen Melis di via Sant’Alenixedda artisti di assoluto valore.

Enrico Garau, presidente dell’associazione Amici della musica introduce le novità di quest’anno: il tema scelto per la programmazione 2025 è l’interpretazione, intesa come quell’aspetto che caratterizza e differenzia in maniera riconoscibile ogni concerto. L’obiettivo è proporre sia produzioni innovative che mettono in discussione l’interpretazione tradizionale di capisaldi della musica classica, sia artisti che offrono letture consolidate ma sempre originali.

Due appuntamenti al mese che terranno compagnia agli amanti della musica classica sino alla fine dell’anno, con l’obiettivo, grazie alla nuova stagione, di far innamorare di questo genere – e la scelta di far cominciare gli spettacoli alle 19 non è casuale - anche i più giovani: i concerti di quest’anno organizzati dagli Amici della Musica, sono pronti a catturare come di consueto l’interesse dei melomani ma anche delle nuove generazioni, per far conoscere loro le opere degli artisti immortali come Bach.

Sul palco del Teatro Carmen Melis, diventato ormai a Cagliari la casa della musica classica, saliranno artisti di incredibile talento come il pianista Francesco Libetta, il Quartetto Adorno, i Modena Brass Quartet, e il violinista Davide De Ascanis: musicisti abituati a calcare importanti palcoscenici.

Gli appassionati di musica classica potranno ascoltare un'ampia gamma di repertori che spaziano da Mozart a Brahms, da Vivaldi a Debussy, con esibizioni solistiche, concerti per pianoforte, violino, violoncello, flauto, e formazioni da camera.

Il ciclo di concerti si apre il 27 marzo con una performance di Nicholas Robinson (violino) e Lucio Garau (pianoforte), in un programma dedicato a Mozart. Tra gli appuntamenti più attesi, ricordiamo il 17 aprile con Davide De Ascaniis (violino) che interpreterà le opere di Marcov, Ysaye e Paganini, il 19 maggio il recital di pianoforte di Alfonso Alberti con le musiche di Bach, Ligeti, Schubert, Vacchi, Schumann.

Inoltre, il 17 luglio, la rassegna ospiterà il Bizzarria Ensemble con “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi, e il 13 novembre il Quartetto Interzone, che si esibirà in un programma che include brani di Bach, Scarlatti, Oppo e Lang.

