Appuntamento di grande interesse questa sera (alle 21.30) al Bflat di via del Pozzetto a Cagliari per gli appassionati del jazz targato Brasile.

Sarà la celebre interprete carioca Ana Flora una delle ospiti internazionali della rassegna “Cagliari Dal Vivo 2022”.

La carriera artistica di Ana Flora inizia in Brasile dove le sue doti vocali innate vengono sfruttate e migliorate grazie a quella palestra naturale che sono i locali dove si suona samba, bossa e miscellanee musicali di tutto il mondo: elementi che fanno della musica latino-americana uno dei generi più apprezzati a livello globale.

Ana Flora è considerata oggi tra le interpreti brasiliane più importanti a livello internazionale e le sue inclinazioni al jazz completano il profilo artistico di una voce a tratti unica nel suo genere.

Nel 2002 partecipa al Festivalbar con il brano Paraiso do mundo che riscuote talmente tanto successo da essere successivamente utilizzato per gli spot Wind e per il 50º anniversario della Rai.

Nel 2004 raggiunge le vette delle classifiche europee con "Cores" mentre il 2007 la vede al fianco di Mario Venuti con il singolo "Fortuna", che dà il titolo al suo primo album.

Qualche anno dopo Ana Flora ritorna con un nuovo album, "Poetica", anticipato dal singolo A Rosinha, cantato in duetto con Fabio Concato.

Al Bflat, accompagnata dal suo trio rigorosamente brasiliano, presenterà un live incentrato sul repertorio bossanova e samba più noto, con alcuni inediti che fanno parte del suo nuovo disco in fase di preparazione.

L.P.

© Riproduzione riservata