Al Lirico di Cagliari la quarta serata della Stagione concertistica 2023.

Il 25 e il 26 febbraio l’appuntamento in sala è con la letteratura musicale russa e tre celebri pagine firmate da altrettanto importanti compositori. Sul podio del teatro di via S.Alenixedda torna il direttore d’orchestra Donato Renzetti. In programma l’esecuzione di: Ouverture festiva op. 96 di Dmitrij Šostakovič; Romeo e Giulietta, ouverture-fantasia in si minore di Pëtr Il’ič Čajkovskij; Seconda Sinfonia in mi minore op. 27 di Sergej Rachmaninov.

La prima è stata composta nel 1947 per celebrare il trentesimo anniversario della Rivoluzione Russa (1917). È stata eseguita per la prima volta nel 1954 al Teatro Bolshoi di Mosca.

La seconda, considerata il primo capolavoro di Čajkovskij, ha visto la luce nel 1869 anche se l’autore ci è tornato l’anno successivo per modificarne alcune parti e ancora nel 1880, per riscriverne l’epilogo.

La terza composizione invece risale al 1906-1907, la sua prima esecuzione all’8 febbraio 1908 al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo diretta dallo stesso Rachmaninov. Lo spettacolo ha una durata complessiva di 1 ora e 40 minuti circa, compreso l’intervallo.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata