Le atmosfere magiche de “Le Mille e una Notte” protagoniste al Teatro delle Saline di Cagliari.

La compagnia teatrale Akròama porta in scena, sino a venerdì 30 dicembre, lo spettacolo natalizio “Alì Babà e i quaranta ladroni”. Il testo è tratto dalla celebre raccolta di novelle orientali che, per la sua complessità, è stata raramente rappresentata in teatro.

La pièce è presentata al pubblico con un finale inaspettato. Il protagonista è il taglialegna Alì Babà , che scopre per caso l'esistenza di una grotta con un grande tesoro al suo interno alla quale si può accedere solo grazie a una formula magica. L'uomo, povero ma astuto, riesce così ad appropriarsi di una parte dell'oro, ma dovrà affrontare una serie di avventure e sfuggire all'agguato dei quaranta ladroni, in una girandola di personaggi, atmosfere e sorprese che si susseguono sul palco.

La trasposizione teatrale del racconto firmata da Elisabetta Podda esalta il lato divertente della fiaba e propone una messa in scena adatta per grandi e piccoli. In scena Carla Bocchetta, Stefano Cancellu, Erika Carta, Simeone Latini, Tiziana Martucci, Julia Pirchl, Naika Sechi e Giovanni Trudu, i costumi sono di Marco Nateri.

