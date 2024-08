I suoi classici, intramontabili, che raccontano la storia della musica italiana, non mancheranno. “Rimmel”, “Generale”, “La donna cannone”, “Buonanotte fiorellino”, “Alice”, “Generale”, “Sempre e per sempre” e tanti altri ancora: tutti da cantare.

Francesco De Gregori, uno dei più grandi cantautori italiani, domani farà compagnia al pubblico di piazza Stagno, a Cabras. Poltroncine esaurite fin da subito. Nel paese della bottarga sono attese tantissime persone. La magia inizierà alle 21.30.

È uno dei concerti più attesi della lunga estate del Festival Dromos. Il cantautore romano approda nella cittadina a pochi chilometri da Oristano sull'onda del suo tour (organizzato e prodotto da Friends & Partners) che lo vede tornare in concerto nuovamente con la sua band dopo due anni. Dal 18 giugno 2022 fino allo scorso 23 dicembre De Gregori si è esibito infatti condividendo il palco con Antonello Venditti. Sul palco allestito in piazza Stagno proporrà al pubblico i brani con cui è entrato nell'olimpo della canzone d'autore italiana.

Non solo musica. Chi arriverà a Cabras per seguire il concerto dovrà rispettare diversi divieti imposti dalla polizia locale di Cabras. Come si legge nell’ordinanza dalle 17.30 all’una del giorno successivo c’è il divieto di transito e di sosta in tutti i lati della piazza dove si esibirà il cantautore. È consentito il transito ai residenti per il ricovero dei mezzi nei garage delle abitazioni entro le 20. C'è il divieto di transito e di sosta nella strada sterrata dietro la chiesa e nella via Peschiera. Poi in viale Repubblica, in via Torino, in via Pascoli, in via Roma. In tutte le zone limitrofe all'area spettacolo sarà presente la segnaletica con tutte le informazioni.

