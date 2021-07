C’è anche Maurizio Murtas di Alghero fra i “Babbi più belli d’Italia”.

Il concorso, alla 27esima edizione, ha premiato il 46enne sardo, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri e orgogliosamente papà di due ragazze, per il suo sorriso, facendogli meritare la fascia di “Babbo Gold Sorriso”.

A trionfare nella classifica generale è stato invece Mario La Boria, 33enne di Forlì.

“Il Babbo più Bello d’Italia” è un concorso di bellezza e simpatia ideato da Paolo Teti e riservato ai papà dai 25 ai 45 anni, con fascia “Gold” per i papà dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per i papà con più di 56 anni. L’unico requisito per partecipare è essere papà.

Sono stati 18 i papà che si sono dati battaglia, domenica 10 luglio, all’Arena Arcobaleno di San Mauro Mare - Riviera Romagnola, cimentandosi in varie prove di abilità: chi ha cantato, chi ha ballato, chi ha proposto un esercizio sportivo, chi ha dedicato poesie e chi si è cimentato in originali prove “creative”.

A scegliere i vincitori una giuria tutta al femminile, composta dalle vincitrici del concorso “Miss Mamma Italiana”.

La vittoria assoluta per la categoria “Gold”, dedicata ai papà dai 46 ai 55 anni, è andata al 50enne Gennaro Leonardi di Carrara, mentre per la categoria “Evergreen”, dedicata ai papà con più di 56 anni, si è aggiudicato la vittoria Luigi Pellizzari, 61 anni, di Dueville (Vicenza).

