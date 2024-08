Accolto con un’esplosione di gioia e sgomento, l’annuncio del ritorno di Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe alla scorsa edizione del Comic-Con di San Diego è stato senza dubbio il colpo di scena più plateale e inaspettato di tutta la fiera.

Pronto a comparire nel prossimo “Avengers: Doomsday” atteso per il 2026 - stavolta non più armato dell’esoscheletro di Iron Man, ma con indosso il mantello verde del carismatico Dottor Destino - il divo hollywoodiano vincitore del premio Oscar per la sua interpretazione in “Oppenheimer” sembrava fosse destinato ad abbandonare per sempre la carriera nel mondo dei cinecomics.

Ebbene, questo sorprendente risvolto apre le porte a moltissimi e inaspettati sviluppi, sui quali anche i colleghi apparsi nei precedenti film degli “Avengers” sembra siano stati tenuti all’oscuro. A questo proposito hanno incuriosito le dichiarazioni di Jeremy Renner - alias Occhio di Falco - rilasciate a US Weekly. Anche all’attore infatti sembra sia stato nascosto il ritorno di Downey Jr. nel MCU, apprendendo la notizia come successo ai fan proprio durante l’evento: «No, non ne avevo idea, non mi ha detto nulla! Siamo buoni amici, abbiamo la chat condivisa degli Avengers, I sei originali. Non ha detto una parola. Mi sono collegato e ho iniziato a fargli esplodere il telefono come per dire: cosa sta succedendo? Ce l'hai tenuto nascosto per tutto il tempo? È una notizia entusiasmante, sono davvero, davvero entusiasta!».

Su ciò che riguarda il futuro degli “Avengers” la star non ha dubbi, ci aspetta sicuramente qualcosa di clamoroso: «C'è di nuovo Downey nel mix, e ci sono anche i fratelli Russo. Questa è una direzione in cui la Marvel farà bene. I film degli Avengers sono sempre stati i preferiti dai fan e ci sono così tanti personaggi meravigliosi. Sarà impegnativo riunire tutti, ma sono entusiasta. Vedremo, penso che probabilmente lo faremo. È tutto nuovo, hanno appena fatto l'annuncio, devono iniziare a capire come funziona».

Lo stravolgimento dei piani ai vertici dell’azienda e il conseguente ritorno di Downey Jr. ha tuttavia scatenato non poche perplessità e titubanze. Fra i detrattori c’è chi teme in una mossa ruffiana o di facciata, nata per mascherare la carenza di idee e lo sviluppo incerto dei nuovi titoli. A infondere un po’ di speranza sono invece le ultime soffiate dello scooper MyTimeToSayHello, che se dimostrate vere svelerebbero il carattere di Dottor Destino, più simile alla verve ironica e leggera della controparte cartacea, e il ruolo che andrà a ricoprire all’interno del multiverso: «Destino non è veramente malvagio, crede di salvare il Multiverso dalle incursioni. Secondo la sua logica contorta, l'unico modo per far sopravvivere il Multiverso è unificare tutti gli universi in un unico luogo (Battleworld) sotto il suo dominio. Per lui questo è l'unico modo per garantire la sopravvivenza di tutti».

Ad aver convinto ulteriormente la fanbase è stata la scelta di affidare i nuovi titoli degli “Avengers” ai fratelli Russo, dopo essersi già occupati in passato di “Avengers: Infinity War” e “Avengers: Endgame”. Come rivelato lo scorso mese dopo il panel del Comic-Con, i director si dicono pronti a tornare in ballo per dare vita a un’epopea senza precedenti, ancora una volta all’insegna del divertimento per il pubblico di appassionati e neofiti: «Essere in grado di creare storie ed esplorare personaggi all'interno dell'Universo Marvel ha realizzato il sogno di una vita, e abbiamo scoperto una potente connessione con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin, Lou e tutto il team Marvel per portare questa epica avventura narrativa in luoghi nuovi e sorprendenti sia per i fan che per noi stessi».

