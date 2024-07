Dopo l’incredibile successo della doppia data di Renato Zero, la Sardegna si appresta ad ospitare questa sera, sabato 27 luglio, con inizio alle ore 21 un nuovo spettacolo d’eccezione per la gioia degli appassionati del genere.

Con oltre 950 repliche all’attivo nei diciassette anni dalla prima messa in scena, un cast d’eccezione che vanta importanti nomi della scena musicale italiana, tra cui la star di X Factor Martina Attili, nel ruolo di Giglio Tigrato, l’attore italo-americano Leonardo Cecchi, nei panni del protagonista, e la YouTuber ed ex concorrente di “Amici” Martha Rossi di una Wendy straordinaria, spettacolari effetti speciali, che creeranno un’esperienza immersiva, e un’incalzante colonna sonora tutta rock firmata dal grande cantautore napoletano Edoardo Bennato, “Peter Pan – Il Musical” debutterà con un’unica data su uno dei palcoscenici più incantevoli dell’Isola, quella della Forte Arena, un vero e proprio anfiteatro moderno sospeso tra il mare e le stelle di Santa Margherita di Pula.

Un luogo magico, che invita grandi e piccini a lasciar correre la propria immaginazione e a farsi prendere per mano dai protagonisti di uno dei racconti più amati di sempre per atterrare nella celebre Neverland, “L’isola che non c’è”, una terra dove ogni cosa è possibile, dove crescere è vietato, dove la spensieratezza è l’unica regola che deve essere rispettata.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Maurizio Colombi, è liberamente ispirato alle celebri avventure del ragazzo che non vuole crescere e dei suoi fedeli amici, narrate per la prima volta nel celebre racconto “Peter e Wendy” di J.M. Barrie. Un viaggio meraviglioso per una storia senza tempo resa ancora più magica dal genio di Edoardo Bennato che ha creato dei veri e propri capolavori entrati di diritto nella storia della musica.

