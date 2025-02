Ci sono tre belle notizie per i fan di Angelo Duro.

La prima è che il comico siciliano è nelle sale di Notorious Cinema in Piazza L’Unione Sarda fino a mercoledì 5 febbraio, con possibile proroga visti i risultati, spiega il direttore della multisala Enrico Ledda, con il suo film d’esordio, “Io sono la fine del mondo”, una commedia molto gustosa e godibile uscita ai primi di gennaio e salita, nella classifica dei botteghini più floridi, al secondo posto con quasi 8 milioni di euro di incassi.

Ma le previsioni parlano di una prossima prima posizione visto che il lavoro diretto da Gennaro Nunzante, regista di altri film campioni di incassi, tra cui i primi quattro di Checco Zalone, continua a richiamare spettatori di ogni generazione.

Un successo, forse, oltre ogni più rosea aspettativa perché una cosa è il tradizionale One-man show, in cui Angelo Duro è un assoluto fuoriclasse, altra cosa è cimentarsi sul grande schermo, un universo difficile con platee di critici preparatissimi che analizzano i lavori con occhi spietati e severe metodologie.

I giudizi susseguitisi in queste settimane di programmazione sono decisamente discordanti quindi, in questi casi, è saggio recarsi al cinema e toccare con mano la riuscita del film che ha tutte le carte in regola per lasciare un ottimo ricordo, del resto la genialità di Angelo Duro, come comico dissacrante e irriverente con un talento comunicativo fuori dal comune, è universalmente nota.

Inoltre la guida di un regista esperto e creativo come Gennaro Nunziante, garanzia di sano divertimento, e il cast, composto da Giorgio Colangeli, Matilde Piana ed Evelyn Famà, sono una certezza: gli appassionati del genere possono stare tranquilli che assisteranno ad una pellicola di sicura qualità.

La seconda bella notizia è che Angelo Duro sarà al Teatro Massimo di Cagliari con il suo tour teatrale dopo lo straordinario successo dello scorso anno.

Il suo nuovo spettacolo, “Ho tre belle notizie”, sarà in scena per tre date in esclusiva regionale dal 22 al 24 aprile con inizio alle ore 21.

Il precedente recital, “Sono cambiato”, ha registrato oltre 120 sold out e anche il tour 2025, che inizierà dalla Puglia il 19 febbraio, promette numeri eclatanti.

Proprio per questo la “Da Solo Produzioni”, la società di Angelo Duro che realizza il tour in proprio curando in prima persona ogni aspetto degli spettacoli, ha voluto restare a Cagliari per 3 giorni consecutivi così da accontentare la maggior parte dei fan.

La terza bella notizia?

Per scoprirla bisognerà andare al cinema e in teatro e magari sarà lo stesso Angelo Duro a svelarla al pubblico.

L.P.

