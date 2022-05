Lutto per Andrea Bocelli.

Venerdì sera è morta all'ospedale di Pontedera, dove era ricoverata da giorni per l'aggravarsi del suo stato di salute, la madre Edi Aringhieri, 84 anni, originaria di Ponsacco (Pisa).

Sono stati i collaboratori dell’artista a dare l'annuncio sui social: "E' con grande dispiacere - si legge nel post - che il nostro staff annuncia la scomparsa della signora Edi Aringhieri Bocelli, madre di Andrea. Mancherà moltissimo ai suoi cari e a tutti noi. Ha lasciato la sua casa terrena dopo una vita lunga e straordinaria per raggiungere il suo amato marito, Sandro, in Paradiso. Tutti i nostri cuori sono con Andrea e Veronica, Alberto e Cinzia, e l'intera famiglia Bocelli in questo momento".

Edi Aringhieri Bocelli a Domenica In aveva parlato della disabilità del figlio non vedente. "Mi avevano suggerito di abortire - ricordava - perché la gravidanza fu difficile, arrivai in ospedale con forti dolori e i medici mi dissero che Andrea sarebbe nato con un glaucoma congenito che lo avrebbe reso cieco qualche anno più tardi. Ma io non ne volli sapere".

Domani a La Sterza, località vicina a Lajatico, il borgo pisano della Val d'Era dal quale Bocelli ha spiccato il volo diventando una star planetaria della musica, verranno celebrati i funerali nella chiesa di San Leonardo Abate, la stessa di tutte le cerimonie di famiglia: dalle prime nozze di Andrea, ai battesimi dei suoi figli, al funerale del padre Alessandro scomparso 22 anni fa.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata