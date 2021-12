Il coraggio vero in 26 esibizioni che spazieranno tra canto, musica, danza e teatro. Sabato alle 20.30 l'Auditorium di Sassari ospita la sesta edizione di “Un bullo da palcoscenico”, manifestazione organizzata dall’associazione Music&Movie diretta da Roberto Manca e nata per dare un segnale positivo e sensibilizzare sul tema del bullismo.

A esibirsi saranno circa quaranta ragazze e ragazzi in arrivo da tutte le scuole di primo e secondo grado della Sardegna.

A portare il loro messaggio di sensibilizzazione da Torino ci saranno Maria Catrambone Raso e Aldo Ruffino di Rivoli, genitori di Michele Ruffino, la cui storia è emblematica delle tragiche conseguenze che può causare questo grave fenomeno in età adolescenziale. Interverranno inoltre il consigliere regionale Antonio Piu e due delegati della Polizia Postale di Sassari, quotidianamente impegnati nel prevenire e combattere atti di bullismo e cyber-bullsmo.

GLI ARTISTI IN GARA – Manuel Sechi, Andrea Idini, Sofia Zironi, Graziano Picoi & Chanel Corda, Nicole Leggieri, Michele Sergi, Simone Mocci, Francesca Puggioni, Lucia Manca, Francesca Casula, Matilde Manzoni, Michela Serra, Alice Sanna, Simone Solari, Giulia Baldinu, Francesca Piga, Nicola Dessole, Luca Rocca, Mattia Cherchi, Dina Mannazzu, Raffaele Balzanti, Morris Iovine, Daniele Tramaglino, Angelica Mosino e le due band Key For Brain e Radiocination.

Provengono da Alghero, Porto Torres, Tissi, Osilo, Olbia, Budoni, Telti, Buddusò, Quartu, Barumini, Terralba, Sassari e Cagliari.

LA GIURIA – Come ogni talent che si rispetti non può mancare una giuria di provata competenza nei diversi settori artistici, formata in questo caso da Sharon Podesva, Simona Cillo, Lory Warner, Rita Casiddu, Ilenia Romano, Laura Monachella, Peppino Anfossi e Laura Calvia. Presenti anche le cinque storiche opinioniste del progetto, Pina Ballore, Maria Paola Curreli, Silvia Pilia, Anna Laura Tocco e Veronica Dessì.

© Riproduzione riservata