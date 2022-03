La Riviera del Corallo protagonista questa estate dei concerti dal vivo. L'8 agosto salirà sul palco dell'Anfiteatro Maria Pia il cantautore Irama, arrivato quarto all'ultimo Sanremo con il brano “Ovunque Sarai”, disco di platino e secondo brano più ascoltato su Spotify.

L'artista toscano ha partecipato a ben quattro edizioni del festival della canzone italiana e anche a due stagioni di Amici (vittorioso sia all'edizione numero 17 sia in quella speciale). Con soli tre album ha conquistato 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro e fatto registrare oltre un miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni.

Grazie alla collaborazione fra Shining Production, Le Ragazze Terribili e Fondazione Alghero, l'Alguer Summer Festival ha già in calendario altri due big che vanno fortissimo tra i giovani e non solo: il 10 agosto si esibirà Madame, mentre il 20 agosto sarà Rkomi a tornare ad Alghero a un anno esatto da un concerto che fece registrare il tutto esaurito e vide come guest star a sorpresa proprio Madame.

