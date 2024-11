La cattedrale di Santa Maria ad Alghero ha ospitato uno dei momenti più significativi della rassegna Estudi Polifònic, lo spettacolo “Lo Senyal del Judici, l’Alguer i el Cant de la Sibil•la”.

Lo spettacolo ha visto protagonista il Coro Polifonico Algherese diretto dal maestro Ugo Spanu, accompagnato dai giovani componenti del Joves Ensemble, preparati e diretti dal maestro Maria Gabriella Mura.

Voce solista nel ruolo di Sibil•ler Gabriele Catalano. Al violoncello Alessia Sassu, all'organo Fabio Frigato, alla tromba Manuele Costantino e al tamburo Riccardo Collu.

I testi, le ricerche e la narrazione sono curati da Carmela Mura Monfardino e Giuseppe Calaresu, mentre la direzione artistica dell’evento è del maestro Spanu. Il suggestivo concerto ha visto la presenza del vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa e del parroco della cattedrale don Angelo Cocco, ha attirato l'attenzione sia del pubblico locale, sia di turisti provenienti dalla Penisola e anche dall'Irlanda. Il pubblico, numeroso e attento, ha assistito allo spettacolo, lasciandosi guidare in una narrazione che attraverso parole, immagini e musica ha delineato la storia dell'antico Canto della tradizione medievale mediterranea.

Un canto che in terra catalana si esprimeva con varie sonorità e che dalla Catalogna era giunto ad Alghero, città che lo ha saputo conservare attraverso i secoli come un tesoro prezioso. Tante le testimonianze che musicisti, coristi e spettatori si sono scambiati dopo lo spettacolo, trasmettendo a vicenda sensazioni ed emozioni che rimarranno scolpite nella memoria e nell'anima di chi ha avuto la fortuna di partecipare all'evento.

“Lo Senyal del Judici, l’Alguer i el Cant de la Sibil•la” é inserito nel progetto trentennale di salvaguardia e valorizzazione di questo capolavoro, patrimonio immateriale dell'umanità, intrapreso dal Coro nel 1995 con l’incisione e produzione del cd ”Estudi Polifònic–Dal Cant de la Sibil•la a Montserrat”, e proseguito con diverse esecuzioni, in collaborazione con altre associazioni.

